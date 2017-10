Prestrašil jih je vonj po plinu

MEŽICA – Ob 16.30 so na Leški cesti v Mežici na hodniku večstanovanjske stavbe stanovalci zaznali vonj po plinu, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovala sta poklicna gasilca KGZ Ravne na Koroškem, ki sta na kraju ugotovila, da je stanovalec menjal kartušo na manjšem plinskem gorilniku in je zato prišlo do vonja po plinu. Izmerila sta tudi koncentracijo plina in prezračila prostore.