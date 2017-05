Prestrašeni Tržičani: nekdo je kljukal po vratih

TRŽIČ – V petek okoli 18. ure je neznanec na Polici pri Naklem pristopil do odklenjenega tovornega vozila in si iz kabine prisvojil voznikovo denarnico; v soboto okoli 14.30 je v Preddvoru nekdo razbil steklo na vratih vozila in iz njega odtujil torbico s predmeti; v Tržiču pa so prav tako v soboto zvečer obravnavali domačina, ki je kljukal po vratih stanovanj, kar je ena od okoliščin, ki običajno vodi v izvrševanje kaznivih dejanj, so zapisali v poročilu PU Kranj.