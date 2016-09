Prestrašena domačinka ob cesti našla torbo: je v njej bomba?

PETIŠOVCI – O dokaj neobičajnem dogodku, ki se je na koncu srečno končal, poročajo v teh dneh iz hrvaškega Murskega Središća, ki ga samo reka Mura loči od mejnega prehoda Petišovci na slovenski strani.

Domačinka, ki je na cesti, ob železniški progi našla torbo, je sumila, da je v njej bomba, a se je pozneje ugotovilo, da je v njej vse drugo, razen nevarnega eksplozivnega telesa. Omenjena domačinka, ki je hodila po ulici, ki vodi čez železniške tire, je prav pri prehodu cestišča čez železniško progo zagledala črno torbo in sprva pomislila, da bi se v njej lahko nahajalo eksplozivno telo - bomba. Nič hudega sluteča, a ob enem glede na misel, pogumna občanka, je torbo pograbila in se z njo previdno odpravila na bližnjo policijsko postajo Mursko Središče.

Ob prihodu na tamkajšnjo policijsko postajo je policija torbo odprla in v njej našla denar. Bilo ga je za okrog 180 evrov in 1.400 kun. Med drugim pa tudi osebna izkaznica, bančne kartice in podobno. Občanka je izjavila, da je tudi sama pred dvema letoma izgubila torbico, ki pa ji, na žalost, ni bila nikoli vrnjena, ona pa je vse vrnila osebi, ki ji je torba padla s strehe avtomobila.

Pri kasnejši preiskavi se je namreč pokazalo, da je torbo izgubil občan prav tako iz Murskega Središča. Domačin, ki živi na obrobju mesta se je odpravil v center mesta, torbo pa pozabil na strehi avtomobila. Ta je z avtomobila padla ravno pri železniških tirih. Takšni dogodki sicer niso zelo pogosti, a tamkajšnji prebivalci še pomnijo dogodek izpred nekaj let, ko je iz podobnega razloga kup denarja dobesedno frčal po zraku ter padal na cestišče in bližnji pločnik.