Preprodajalki Kamenikovi se mudi iz aresta

LJUBLJANA – Nič kaj zadovoljna ni bila Marija Kamenik, mati razvpitega Kristijana Kamenika, ko je od ljubljanske okrajne sodnice Alenke Loncnar izvedela, da bo naslednja obravnava na sodišču šele 24. oktobra. Štiriinšestdesetletna Kamenikova, ki na odprtem oddelku zapora na Igu zaradi preprodaje heroina prestaja sedem let in osem mesecev dolgo zaporno kazen, bi rada zaprosila za predčasen izpust izza rešetk. A ker proti njej še vedno teče kazenski postopek, je to zanjo seveda ovira. »Sem že tri četrt dokazala, da nisem kriva. Da ne drži to, kar je navedeno v obtožnem predlogu,« je Kamenikova spet zatrdila na sodišču, kjer se mora braniti očitkov o storitvi kaznivega dejanja krive ovadbe in štirih kaznivih dejanj ponarejanja listin.

