Prepričan, da mu je vse podtaknila bivša

MURSKA SOBOTA – »Za odvetnike sem na različnih sojenjih zapravil že 11.000 evrov in zdaj si ga ne morem več privoščiti,« je na predobravnavnem naroku zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njima sodniku Branku Palatinu razložil 44-letni Branko Bratuša, doma z negovskega konca, ki pa ima zadnjih nekaj let stalno prebivališče prijavljeno v Nemčiji. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagroženo od šest mesecev do pet let zapora. Okrožni državni tožilec mu je ponudil možnost priznanja krivde, za kar bi sodišču predlagal le pogojno kazen, a je Bratuša ostal neomajen in zatrdil, da bo sodišču dokazal, da ni kriv ter da mu je zadevo nekdo podtaknil. Očitajo mu, da je nezakonito posedoval in hranil pištolo znamke Unis s 60 pripadajočimi naboji. Oboje so mu policisti zasegli 26. aprila lani na njegovem nekdanjem domačem naslovu Negova 86. A Bratuša je prepričan, da je tožilstvo med predlaganjem dokazov za glavno obravnavo, ki se bo začela 19. septembra, storilo hudo procesno napako, saj da ga je obtožilo za stvar, ki nima nobene povezave z njim. »Že dve leti pred datumom, ko naj bi storil kaznivo dejanje, sem bil za stalno prijavljen v Nemčiji, tako da nikakor nisem mogel skrivati orožja na naslovu, kjer me ni bilo. Zato sem prepričan, da mora sodišče zadevo zavreči zaradi procesne napake,« je vztrajal Bratuša, ki je v sodni spis vložil potrdilo policije iz Gornje Radgone ter potrdilo iz Nemčije, ki dokazuje, da je bil res že dve leti pred dnevom, ko so policisti orožje odkrili in zasegli, stalno prijavljen v Nemčiji, kjer naj bi tudi živel.

Čeprav mu sodnik Palatin ni dovolil zagovora, saj bo za to imel možnost na glavni obravnavi, je Bratuša vztrajal, da mu vse to podtika nekdanja žena, ki je ostala z njunimi petimi otroki v Negovi, sam pa je z novo partnerico in otročkom v Nemčiji. Pod nobenim pogojem ni želel priznati krivde, ker da bi se s tem pokopal na drugih družinskih sodnih obravnavah, ki že potekajo ali pa ga še čakajo.