Prepovedano so mu vzeli

TOLMIN – V nedeljo so policisti v Tolminu imeli v postopku dva mlajša moška (21-letnika in starejšo mladoletno osebo) in jima zaradi suma storitve prekrška po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami določil zasegli posušene delce zelene rastline, za katere so posumili, da gre za konopljo.

Zasežene snovi (ročno zvito cigareto s posušenimi delci rastline in PVC-vrečko s posušenimi delci rastline) so policisti poslali v analizo, in če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo policisti zoper 21-letnega moškega uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, zoper mladoletnika pa obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.