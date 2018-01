MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so policisti PU Murska Sobota v ponedeljek na območju Gornjih Petrovcev obravnavali nasilje v družini in osumljencu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja.

V Murski Soboti so obravnavali zatajitev in zasegli bankovec za 100 evrov, za katerega obstaja sum, da je ponarejen, so sporočili iz PU Murska Sobota.