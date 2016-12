PTUJ – V nedeljo ob 14.42 so v naselju Kicar, občina Ptuj, v dimniku starejše stanovanjske hiše zagorele saje, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Kicar, Ptuj in Spodnji Velovlek so očistili in ohladili dimniško tuljavo, s toplotno kamero pregledali okolico dimnika in ostrešje ter lastnici prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarja.