Preplah: otrok jo je zaprl na balkon in ostal sam v stanovanju

MARIBOR – V nedeljo ob 13.03 je v Župančičevi ulici otrok zaprl občanko na balkon, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci Gasilske brigade Maribor, ki so ob pomoči lestve stopili na balkon in nato skozi okno vstopili v stanovanje, v katerega se je zaprl otrok.