Preplah na vlaku proti Ljubljani

KOPER – V sredo ob 20.25 so bili policisti obveščeni, da je na vlaku od Kopra proti Ljubljani potnik, ki ogroža sopotnike. V Postojni so policisti identificirali 50-letnega Pirančana. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu napisali plačilni nalog.

Policisti PU Koper dodajajo, da se je na vlaku vedel nedostojno do potnikov, med postopkom s policisti pa je kazal znake zmedenosti. Zdravnik mu je odredil hospitalizacijo.