Preplah: kje je Marija?

JESENICE – Policisti iščejo 66-letno Marijo Žgavc z Jesenic, ki je izginila danes dopoldne.

Nazadnje so jo videli v njenem stanovanju. Marija je visoka približno 175 centimetrov, je srednje postave in ima krajše svetle lase. Obuta je v bele športne copate, sicer pa se večkrat sprehaja po kolesarski stezi in cesti za Savo na Jesenicah.

Če imate o njenem izginotju morda kakšne informacije, to sporočite policiji na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.