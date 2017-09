LJUBLJANA – Policisti PPP Ljubljana so v sredo popoldne na območju Viča zaustavili voznika avtovleke zaradi prekrška. Pri kontroli so preverili še naloženo motorno kolo Ducati, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so na vozilu nameščeni deli, ki mu ne pripadajo, zato obstaja sum, da so odtujeni.

Motor so policisti zasegli in nadaljujejo zbiranje obvestil.