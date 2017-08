Prekratka varnostna razdalja kriva za nesrečo

AJDOVŠČINA – V ponedeljek okoli 8. ure se je na hitri cesti med Selom in Ajdovščino pripetila prometna nesreča. »53-letna voznica avtomobila je peljala iz smeri Sela proti Ajdovščini. Na delu hitre ceste, kjer potekajo obnovitvena dela, je zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v zadnji del tovornjaka, ki je vozil pred njo. V nesreči se je huje poškodovala njena 78-letna sopotnica (zlom kosti v desnem zapestju). Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v bolnišnico v Šempeter,« so sporočili iz PU Nova Gorica.