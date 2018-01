Preko vikenda pili in vozili, rekorder napihal 0,89 mg/l

KRANJ – Približno eno tretjino prometnih nesreč preko vikenda so na gorenjskih cestah povzročili vozniki pod vplivom alkohola. V štirih primerih so bili ti vozniki udeleženi v prometnih nesrečah z materialno škodo, v enem primeru pa v nesreči s telesnimi poškodbami. Ena od teh nesreč se je zgodila v petek, preostale pa včeraj.

V petek je voznik na gorenjski avtocesti zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola (odrejen je bil strokovni pregled) in neprilagojene hitrosti trčil v vozilo drugega udeleženca in povzročil prometno nesrečo z materialno škodo, včeraj pa so policisti nesreče, ki so jih povzročili vozniki v opitem stanju, obravnavali še na Brezjah, kjer je voznik (0,87 mg/l) v drugo vozilo trčil na parkirišču, na Bledu (alkohol do 0,52 mg/l), kjer so policisti obravnavali oplazenje med dvema voziloma, v Lescah in Spodnjih Gorjah pa sta bila voznika pod vplivom alkohola sama udeležena v prometnih nesrečah. Povzročitelj nesreče v Lescah je imel v litru izdihanega zraka 0,50 mg alkohola, v Spodnjih Gorjah pa 0,89 mg (lažje se je poškodoval).

Razlogi za te prometne nesreče so povezani s tipičnimi znaki vožnje pod vplivom alkohola, ki se kaže v neprilagojeni hitrosti vožnje, neustrezni varnostni razdalji, nepravilni strani in smeri vožnje ter v nezanesljivih manevrih alkoholiziranih udeležencev. Ti znaki se pojavijo že pri nižjih vrednostih, pri višjih pa se nevarni dejavniki še dodajajo, možnost za udeležbo v nesreči pa se bistveno poveča.