Preklicano iskanje! Truplo Anžeta (32) našli v gozdu

ZALOG PRI CERKLJAH – Policija preklicuje iskanje pogrešanega 32-letnega Anžeta J. z območja Komende. Zjutraj so ga našli mrtvega v gozdu med Zalogom pri Cerkljah in Cerkljansko Dobravo, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Po ugotovitvah policistov smrt ni posledica kaznivega dejanja.