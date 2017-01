Prek sto voznikov na mobilnikih

MARIBOR, KRANJ – Ker je uporaba mobilnikov med vožnjo postala velik varnostni problem, so se policisti in druge pristojne organizacije, tudi Agencija RS za varnost prometa (AVP), odločili posvetiti januar poostrenemu nadzoru in ozaveščanju voznikov ter bodočih voznikov o nevarnosti, ki jo prinašajo telefoniranje med vožnjo, brskanje po spletu ter pisanje različnih vrst sporočil. Kazen za tovrstne prekrške trenutno znaša 200 evrov, kar se jim na AVP ne zdi dovolj, saj so prepričani, da gre za hud prekršek, zato so v začetku meseca na ministrstvo za infrastrukturo poslali predlog, da se omenjeni globi doda še pet kazenskih točk. Policisti bodo medtem še do konca meseca poostreno prežali na tiste, ki prepovedi uporabe mobilnikov med vožnjo ne upoštevajo.



Konec minulega tedna so tovrstno akcijo izvedli policisti mariborske policijske uprave. Med 8. in 16. uro, kolikor je nadzor trajal, so našteli kar 79 voznikov, ki so se požvižgali na to, da uporaba mobilnika med vožnjo močno zmanjša njihovo pozornost, podobno kot če bi za volan sedli pod vplivom alkohola. Poleg omenjenih kršitev so štajerski policisti našteli še 40 ljudi, ki med vožnjo niso bili pripeti z varnostnim pasom, in dva voznika, ki sta vozila pijana.



Enak nadzor kot na Policijski upravi Maribor so v torek izvedli na Gorenjskem, rezultati njihovega poostrenega nadzora pa so precej boljši. Ustavili so 30 voznikov, ki so med vožnjo uporabljali mobilnike, dva nista bila pripeta z varnostnim pasom, trije pa so prevozili rdečo luč.