Preiskujejo oškodovanje upnikov

GORNJI PETROVCI – Očitno je, da tisti pomurski lokalni oblastniki in birokrati, ki po ovinkih in po domače gospodarijo z družbenim premoženjem, ne bodo več mirno spali. Potem ko so imeli kriminalisti in policisti Policijske uprave Murska Sobota minuli teden veliko dela na sedežu občine Lendava, kjer so iskali nepravilnosti, se je nekaj podobnega pripetilo v občini Gornji Petrovci, ki spada med najbolj zadolžene v Sloveniji. Policisti in kriminalisti so namreč včeraj že od zgodnjih jutranjih ur opravljali hišno preiskavo na Občini Gornji Petrovci. Menda so usmerjeni v delovanje družbe Pindža, javnega komunalnega in gostinskega podjetja, ki ga je Občina Gornji Petrovci ustanovila februarja 2008, je pa podjetje od začetka letošnjega leta v likvidaciji.



Obstaja sum, da naj bi podjetje občini služilo kot obvod za financiranje določenih projektov, za katere naj bi se Pindža zadolžila, ker občina zaradi blokiranega računa sama ni mogla financirati projektov. Ob tem naj bi policisti in kriminalisti preiskovali še nekatere druge domnevne nepravilnosti na občini.



Vse skupaj smo poskušali preveriti pri županu občine Gornji Petrovci Francu Šlihthubru, a je njegov telefon zvonil v prazno. Je pa medtem prišlo skopo poročilo s PU Murska Sobota. »Danes policisti in kriminalisti PU Murska Sobota na območju UE Murska Sobota opravljajo hišno preiskavo na dveh lokacijah z namenom pridobitve dokazov, saj obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje oškodovanje upnikov po 227. členu KZ-1,« je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.