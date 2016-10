Preiskovalna sodnica zoper Smiljiča odredila hišni pripor

LJUBLJANA – Zoper osumljenega v korupcijski aferi v UKC Ljubljana Uroša Smiljića je preiskovalna sodnica odredila hišni pripor. Tožilstvo je sicer predlagalo pripor, o katerem pa bo odločal zunajobravnavni senat preiskovalnega sodišča. Senat bo o priporu odločil v naslednjih 48 urah, so sporočili z ljubljanskega okrožnega sodišča.

Sodnica je na obravnavi izrazila nestrinjanje s predlogom tožilstva, so še sporočili.

Korupcija v zdravstvu

Smiljića, zaposlenega v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in pridržanega po torkovi policijski preiskavi, so ljubljanski kriminalisti v sredo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil sodno pridržanje.

Policija sicer izvaja aktivnosti v zvezi s sumi storitev večjega števila korupcijskih kaznivih dejanj. Potem ko so v sredo sporočili, da sta storitve omenjenih kaznivih dejanj osumljeni dve pravni osebi in 14 fizičnih, pa so danes pojasnili, da v tej številki niso zajeti policisti, osumljeni storitve kaznivih dejanj.

V policiji nadaljujejo tudi z notranjevarnostno preiskavo, znotraj katere bodo izvedeli ustrezne delovnopravne in organizacijske ukrepe. Ko bodo ti pripravljeni oz. izpeljani, bodo lahko podali tudi dodatne informacije o očitanih kršitvah.

Kot so danes še zapisali na ljubljanski policijski upravi, aktivnosti v tem predkazenskem postopku izvajajo od sredine leta 2015, v začetku letošnjega leta pa je bila podana tudi prijava. Skladno z zakonom o kazenskem postopku so v predkazenskem postopku kriminalisti zbirali obvestila, dokazne predmete in listine, dokaze pa so zbirali tudi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi.