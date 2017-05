Prehitrih je bilo kar 5639

LJUBLJANA – Policisti so po celotni državi med 17. in 30. aprilom poostreno nadzirali promet, najbolj so bili pozorni na upoštevanje omejitev hitrosti. Prav to namreč postaja vse večji problem, saj se vedno več voznikov, kot ugotavljajo na različnih policijskih upravah, požvižga na omejitve hitrosti, pri čemer ne pomislijo, da je prav neprilagojena hitrost največkrat vzrok za prometne nesreče, tudi tiste z najhujšimi posledicami. »Osnovni namen akcije, ki jo vsako leto izvedemo v več terminih, sta zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi hitrosti, in zmanjšanje njihovih posledic,« so ob začetku nadzora sporočili s policije. A žal rezultati tokratnega nadzora niso nič kaj obetavni. V omenjenih 13 dneh so možje postave namreč našteli kar 5639 prehitrih voznikov. Daleč največ, 3710 prekoračitev, jih je bilo v naseljih, na hitrih cestah so jih ugotovili 1531, na cestah zunaj naselij pa 398. S Policijske uprave Maribor, kjer so našteli 688 prekoračitev hitrosti, so sporočili, da bodo zoper tri kršitelje zaradi višjih prekoračitev na sodišče naslovili obdolžilne predloge, 14 so jih le opozorili, preostali pa so morali zaradi pretežke noge plačati globo.