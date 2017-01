Prehitri voznik trčil v 69-letnika

ŠENTVID PRI STIČNI – V torek okrog 14. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami.

Ugotovili so, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz Temenice proti Šentvidu pri Stični in domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v nasproti vozeče vozilo 69-letnega voznika. Ta je bil z reševalnim vozilom odpeljan v ljubljanski klinični center, po podatkih policije pa je utrpel lažje poškodbe, so sporočili iz PU Ljubljana.