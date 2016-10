Prehitri 45-letnik sopotnika poslal v bolnišnico

ŠTRIT – V torek nekaj pred 9. uro so policiste obvestili o prometni nesreči na avtocesti, v kateri se je huje poškodoval potnik, ki je sedel na zadnjem sedežu vozila.

Policisti PU Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 45-letni voznik iz Srbije vozil osebni avtomobil iz smeri Obrežja proti Ljubljani. Pri kraju Štrit je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Vozilo je po trčenju večkrat odbilo v travnato brežino in varovalno ograjo.

V nesreči se je hudo poškodoval potnik, ki je sedel na zadnjem sedežu. Voznik in potnik, ki je sedel na prednjem sedežu, nista utrpela poškodb.

Povzročitelju nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola, so policisti odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu so ga privedli k preiskovalnemu sodniku.