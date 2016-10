Prehitri 20-letnik trčil v ograjo

IDRIJA – V torek zjutraj so policiste obvestili o prometni nesreči na glavni cesti Idrija–Godovič.

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da je bil v nesreči udeležen voznik (20) osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Idrije proti Godoviču in se je zaradi neprilagojene hitrosti zaletel v varovalno ograjo. Voznik v prometni nesreči ni bil poškodovan, so ga pa zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov oglobili.