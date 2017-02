Prehitri 20-letnik bežal pred policisti in skočil v morje

PORTOROŽ – V soboto ob 20.56 sta policista v Portorožu zaradi prevelike hitrosti ustavljala vozilo.

Ko se je ustavilo, je iz njega izstopil 20-letnik, ki je s sopotnikove strani vzel polno PVC-vrečko, v kateri so bili opaženi posušeni rastlinski delci, in zbežal proti Bernardinu. Za njim je stekel policist, ki ga je poskušal zaustavili. Med begom se je osumljeni zatekel v skladišče lokala, kjer je skril PVC-vrečko. Kljub uporabi prisilnih sredstev mu je uspelo peš pobegniti, zatem je skočil v morje. Ko je prišel na kopno, so ga prijeli.

Ob 21.05 so mu odredili pridržanje (po 2. odstavku 157. člena ZKP), in sicer zaradi utemeljenega suma, da je izvršil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestav zanje ter prometa z njimi (po 1. odstavku 186. člena kazenskega zakonika KZ-1).

Policisti so v vrečki našli približno 0,5 kilograma posušenih rastlinskih delcev konoplje.

Kršitelju so izdali plačilni nalog, sledi pa še kazenska ovadba, so sporočili iz PU Koper.