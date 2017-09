Prehitevanje v škarje se ni dobro končalo

DRAGONJA, SEČOVLJE – V nedeljo ob 15.27 se je na cesti Dragonja–Sečovlje zgodila prometna nesreča z udeležbo treh vozil.

Voznica (27) iz Šmarij je vozila od Sečovelj proti Dragonji in na ravnem delu ceste prehitevala voznika osebnega avtomobila, 80-letnega državljana Italije. V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 59-letni Koprčan z osebnim avtomobilom. Da bi preprečila trčenje, je voznica zapeljala z levega prometnega pasu na desnega in z desno bočno stranjo oplazila levo prednjo bočno stran vozila državljana Italije. Po trčenju je njeno vozilo zasukalo za 180 stopinj, nakar je zapeljala desno in v kanal.

Voznica in njena sopotnica sta se pri tem lažje poškodovali.

Povzročiteljici so izdali plačilni nalog zaradi prehitevanja v škarje.

Promet je ponovno stekel ob 17.15, poroča PU Koper.