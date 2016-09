Prehitevali po odstavnem pasu, policisti so jih olajšali za 300 evrov

RADOVLJICA, LESCE – Gorenjski prometni policisti so v četrtek popoldne ob krajši delovni zapori na gorenjski avtocesti od Radovljice do Lesc obravnavali štiri voznike avtomobilov, ki so kolono prehitevali po odstavnem pasu, so sporočili iz PU Kranj.

Zaradi prepovedane vožnje so policisti proti voznikom uvedli prekrškovne postopke in jim izrekli po 300 evrov globe.