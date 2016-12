Prehiteval in trčil

VRHNIKA – Ob 14.18 je na magistralni cesti Ljubljana–Vrhnika v naselju Sinja Gorica, občina Vrhnika, voznik z motornim kolesom pri prehitevanju zapeljal s cestišča in trčil v brežino. Poleg reševalcev in policije so posredovali tudi gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika. Gasilci so motorno kolo potegnili na cestišče, odklopili akumulator in iztekle motorne tekočine posuli z vpojnimi sredstvi.

Lažje poškodovanega voznika so reševalci prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.