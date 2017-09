Prehiteval s počitniško prikolico, povzročil trčenje in zaprtje ceste

HRAŠE – V petek se je okrog 11.15 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik kombija in osebnega vozila s počitniško prikolico.

Voznik honde (državljan Avstrije) je vozil po regionalni cesti od Hraš proti Zapogam in začel prehitevati tovorno vozilo. Ko je zaključeval prehitevanje, mu je iz nasprotne smeri pripeljal voznik citroena, ki je zaviral in se umikal desno, voznik honde s priklopnim vozilom pa je sunkovito zapeljal nazaj na desni pas, pri čemer mu je priklopno vozilo začelo zanašati sem in tja po vozišču. Za citroenom je pripeljal še tovorni mercedes benz, ki je prav tako zaviral in se umikal desno, vendar je s sprednjim levim vogalom trčil v priklopno vozilo. Prikolico je pri trčenju odtrgalo od vlečnega vozila in je z zadnjo stranjo trčilo v citroena. Tovorno in priklopno vozilo sta obstali na sredini vozišča, zato je bila cesta zaprta do prihoda avtovleke in zaključka ogleda.

Povzročitelju je bila izrečena globa, so sporočili s policije.