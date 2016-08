Prehiteval čez neprekinjeno črto in umrl

RAKITNA – V nedeljo nekaj po 16. uri so policiste obvestili o prometni nesreči s poškodbami pri kraju Rakitna.

Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja so ugotovili, da je 35-letni voznik vozil motorno kolo kawasaki po regionalni cesti iz smeri Kamnika pod Krimom proti Rakitni: »Na delu ceste, ki poteka v levem nepreglednem ovinku in blagem klancu navzgor – smerni vozišči ločuje bela neprekinjena črta –, je prehiteval motorno kolo in še dve osebni vozili. Takrat je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik motornega kolesa, zaradi česar je 35-letnik sunkovito zapeljal nazaj na svoje smerno vozišče, pri tem pa izgubil nadzor nad vozilom. To je zdrselo z vozišča in trčilo v drevo na nasipu.«

V nesreči se je 35-letnik tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Med vožnjo je uporabljal zaščitno čelado, so še zapisali v poročilu PU Ljubljana.