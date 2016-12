KRANJ – Kranjski policisti so v torek pozno popoldne obravnavali domačina, ki je s kolesom vozil prehitro in pod vplivom alkohola padel in se poškodoval.

Pri skoraj dveh promilih alkohola (0,89 mg/l), kolikor je kolesarju pokazal test alkoholiziranosti, je bila dovoljena stopnja alkohola prekoračena za približno štirikrat, so sporočili iz PU Kranj.