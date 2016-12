Predstavil se je kot poštar in jo okradel

LJUBLJANA – V četrtek okrog 15. ure so PU Ljubljana obvestili o tatvini denarja iz stanovanja. Ženski je na domofon pozvonil neznanec in se predstavil za poštarja ter jo prosil za prevzem pošiljke. Ko je odšla do vhodnih vrat bloka, je vstopil v odklenjeno stanovanje, od koder ji je odtujil denar.

Policija svetuje, da vedno zaklepajte vrata, ko zapuščate stanovanje, pa četudi samo za kratek čas.