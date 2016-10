Predrzno: pred nepokretno osebo kradel ob postelji, zdaj so ga prijeli

IZOLA – Policisti PP Izola so v poletnih mescih obravnavali večje število tatvin na plaži. V enem primeru so zasegli ukraden telefon in z zbiranjem obvestil identificirali storilca. Šlo je za 38-letnega Izolana, ki je povratnik po kaznivih dejanjih s področja premoženjske kriminalitete.

Prav tako so v avgustu obravnavali tatvino na predrzen način, ko je storilec prišel v prostore ene od zgradb v Izoli. Osebi, ki je na postelji ležala nepokretna, se je predstavil kot hišnik. Zatem je odšel do njene nočne omarice in ji iz predala vzel denarnico z vsebino, zatem pa sobo zapustil. Pridobljeni so bili posnetki varnostnih kamer, ki so nameščene na različnih lokacijah. Iz pregleda teh je bilo razvidno, da gre za isto osebo kot v primeru tatvine telefona.

Na podlagi zbranih dokazov so policisti PP Izola od okrožnega sodišča v Kopru pridobili odredbo za hišno preiskavo na naslovu osumljenega. V postopku je bilo ugotovljeno, da je osumljeni poleg navedenih izvršil še štiri tatvine na plažah.

Zoper njega bo na okrožno državno tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba.