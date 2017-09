Predrzni vlomilci

KRANJ – Na Šorlijevi ulici v Kranju je bilo v sredo vlomljeno v klet v stanovanjskem bloku, od koder so ukradli kolo Scott. Vlom je bil prijavljen v sredo, izvršen pa med vikendom, ko so kranjski policisti vlome v tri kleti in v tej zvezi tatvino dveh koles obravnavali tudi na Gogalovi ulici (gorsko kolo Merida TFS 900 črno-rdeče barve in cestno kolo Specialized Comb v kombinaciji rdeče, bele in črne barve), so zapisali v poročilu PU Kranj.