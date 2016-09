Predrznež se je zaletel v policaje

KOPER – V soboto okoli 14. ure so policisti po Kopru sledili vozniku kolesa s pomožnim motorjem s sopotnico, ki je storil več prekrškov. Na znake policistov pa ni ustavil. Dohiteli so ga s civilnim vozilom, mopedist je skušal to vozilo prehiteti po desni, vendar je zaradi premalo prostora trčil v zadnji desni bok službenega vozila, nato pa v robnik na desni, kjer sta s sopotnico padla.

Na kraju nesreče je bila ugotovljena identiteta 20-letnega voznika iz Kopra, ki se je pri padcu lažje poškodoval, vendar je odklonil zdravniško pomoč. Sopotnica ni bila poškodovana. Odrejen preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozilo so zasegli in vozniku izdali plačilni nalog.