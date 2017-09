Predrznež jo je odnesel

BLED – Policisti so izsledili moškega, ki je osumljen tatvine denarnice v gostinskem lokalu na Bledu.

Tatvino denarnice s točilnega pulta so prijavili v nedeljo popoldne. »Dejanje je izvršil v trenutku, ko za pultom ni bilo nikogar, denarnica pa je bila brez nadzora. Po tatvini denarja je bila denarnica na javnem kraju odvržena in kasneje najdena. Moškega, ki je ustrezal opisu, so policisti zvečer že izsledili in ga obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja tatvine,« poroča PU Kranj.