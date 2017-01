Prednost ni bila upoštevana, kolesar jo je odnesel najslabše

LJUBLJANA – V četrtek okrog 13.20 so policiste obvestili o prometni nesreči na Koroški ulici, v kateri je bil udeležen kolesar.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da sta bila v njej udeležena 76-letni voznik osebnega vozila opel in 65-letni kolesar, ki je v križišču Koroške in Žolgerjeve ulice povzročil nesrečo zaradi neupoštevanja pravil prednosti.

Kolesarja so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je utrpel lahke telesne poškodbe, so sporočili iz PU Ljubljana.