Predmeja: našli rep strmoglavljenega letala v katerem so štirje zogleneli

AJDOVŠČINA – Na območju Predmeje nad Ajdovščino so našli rep letala, ki je tam strmoglavilo 14. julija . Rep letala, ki so ga našli okoli kilometer od drugih razbitin, se je razletel na dva dela, je za STA povedal poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Ajdovščina Igor Benko. Preiskovalci letalskih nesreč so razbitine prevzeli in so tako že v Ljubljani.

Po Benkovih navedbah je pogrešani del strmoglavljenega letala iskalo okoli 200 ljudi, med njimi 100 gasilcev, gorskih reševalcev, pripadnikov enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in drugih služb. Rep letala so našli okoli kilometer vzhodno od razbitin letala. Razbita dela repa pa sta bila med seboj oddaljena 200 metrov.

V julijski letalski nesreči šestsedežnega letala Piper so umrli štirje nemški državljani, ki so leteli iz Benetk proti Leipzigu. Kmalu po vstopu v slovenski zračni prostor je pilot sporočil klic na pomoč, letalo pa je po tistem silovito trčilo v teren in zagorelo.

Kontrola zračnega prometa je takoj sprožila postopek iskanja, razbitine letala pa so v kratkem našli na gozdnatem pobočju približno dva kilometra severozahodno od vasi Predmeja v občini Ajdovščina. Preiskovalci so bili na mestu nesreče skupaj s predstavniki novogoriške policijske uprave dva dni. V krogu razbitine letala niso našli dela višinskega krmila.

Rep letala bo lahko preiskovalcem letalske nesreče pomagal do končnega odgovora o vzroku nesreče. Uporabili ga bodo v postopku analize materialov oz. izločitve nekaterih vplivov - torej pri iskanju odgovora na vprašanje, ali je šlo morebiti za konstrukcijsko napako ali zaledenitev ali kaj drugega.

Uvodno poročilo o nesreči je sicer razkrilo, da je v času letalske nesreče vreme ustvarilo pogoje, ki so omogočali nastanek zmernih do močnih vertikalnih gibanj, turbulence in zaledenitev.

Manjkajoči del letala so v preteklosti iskali tudi z vojaškim brezpilotnim letalom.