Pred šolo je na prehodu zbil 17-letnega dijaka

KRŠKO – » V Krškem je pred šolo na prehodu za pešce vozilo trčilo v 17-letnega dijaka,« se je glasilo sporočilo bralca, ki smo ga prejeli v uredništvo. O trčenju so poročali tudi na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Kaj se dogaja, smo preverili tudi pri policiji, kjer so potrdili bralčeve navedbe. »O prometni nesreči v Krškem smo bili obveščeni nekaj pred 7.30. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 82-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu trčil v 17-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto. Poškodovanega pešca so reševalci odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih naj bi utrpel lažje poškodbe,« so sporočili iz PU Novo mesto.

