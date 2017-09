Pred sodbo za smrt male Arine sta se še opsovala

KRANJ – Ob začetku včerajšnje obravnave, vedelo se je že, da bo zadnja, saj sta tako tožilstvo kot obramba že imela pripravljen zaključni govor, je k pultu za priče stopila Alibabićeva in dejala: »Vse se meče name. Jaz nisem nič kriva.« Nato jo je za nekaj trenutkov spreletel jok, potem je nadaljevala: »Jakupi mi je ubil otroka. Vse poškodbe, ki jih je imela Arina, je storil on. Nikomur si nisem upala povedati, kaj se dogaja. Ko sem rekla, da jo bom peljala k zdravniku, mi je rekel, da nas bo vse pobil.« Nato je še dodala: »Prepozno sem odreagirala. S to bolečino bom morala živeti.« Alibabićeva je med solzami nizala besede: »Ko sem teden pred smrtjo Arine začela delati, mi je rekel, da jo bo pazil. Zdaj vidim, kako jo je pazil. Pobil jo je. Vse to je počel, ko mene ni bilo doma.«

