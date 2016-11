Pred policisti vijugal po cesti, ustaviti jim ni hotel

KRŠKO – Med nadzorom prometa v okolici Krškega so policisti v noči na nedeljo ustavljali voznika kombiniranega vozila.

Ta ni upošteval njihovih znakov, ampak je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo in vijugal po vozišču. Ustavili so ga v Malem Mraševem in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj (24), ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola.

Kombinirano vozilo so zasegli, kršitelju izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.