Pred policijo ste varni, če jih imate do 59

KRANJ – V zadnjih dveh dneh so gorenjski policisti v treh primerih zasegli manjšo količino snovi, ki je zelo verjetno konoplja, v nekem drugem primeru pa so zaradi kaznivega dejanja ravno tako v povezavi s prepovedanimi drogami kazensko ovadili Kranjčana, ki je v zasebnem prostoru proizvajal konopljo, okoli 30 gramov pa je je imel pripravljene za uporabo ali za prodajo.

Prepovedana droga – več kot 60 sadik konoplje in 30 gramov že proizvedene droge – in pripomočki za proizvajanje prepovedane droge so bili zaseženi.