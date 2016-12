Pred otrokom obračunaval z njo

ŠMARJE PRI JELŠAH – V sredo v popoldanskih urah so policisti na območju Šmarja pri Jelšah obravnavali kaznivo dejanje nasilja v družini.

Osumljenec je v pristnosti otroka izvajal fizično in psihično nasilje nad oškodovanko in ji grozil.

Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja partnerici in otroku, po vseh zbranih obvestilih pa ga bodo tudi kazensko ovadili, so sporočili iz PU Celje.