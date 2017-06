Pred odhodom v Anglijo bo moral še za rešetke

BREŽICE – »Štirideset let sem star in dosti mi je takšnega življenja, želim se izvleči iz tega, a v domačem okolju bo težko,« je na brežiškem sodišču dejal 40-letni Matjaž Račič iz Dobove in se na sodnika Almirja Kurspahića obrnil s prošnjo, da bi mu izrekel pogojno kazen. Načrte da ima že jasne, želi si k sestri v Anglijo, kjer ga čakajo delo in nove priložnosti. A kot kaže, bo moral pred odhodom v Anglijo, če bo sodba obveljala, še za pet mesecev v zapor. Sodnik namreč ni mogel slediti Račičevi želji, preveč je že bilo pogojnih, ki pa očitno svojega namena niso dosegle.



Tokrat je moral sesti na zatožno klop, ker so ga pred slabima dvema letoma policisti pri Čatežu zasačili s 300 tabletami pomirjeval, ki so z uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog prepovedane, namenjene pa naj bi bile drugim uživalcem mamil oziroma naj bi jih Račič zamenjal za metadon. Hkrati mu obtožba očita še ponarejanje listin, dobili so ga s ponarejenim receptom za zdravila, pred dvema letoma je poskušal s skeniranim receptom v Zagrebu dvigniti helex, pomirjevala torej.



Račič je na sodišču priznal očitke, čeprav je dodal, da se veliko niti ne spomni, in tudi odkrito spregovoril o svojih zdravstvenih težavah. »Sem odvisnik od tablet in prej sem jih dobival v Brežicah pri zdravniku, z novim zakonom pa so tudi meni omejili količino zdravil. Potreboval sem jih več, kot sem jih dobil, zato sem šel ponje v Zagreb. Res sem jih tam najprej dvigoval na recept, potem pa sem ugotovil, da lahko v zasebnih lekarnah z denarjem dobiš vse, kar hočeš, tudi brez recepta. Prijavljen sem v metadonski program, se čistim in se bom tudi očistil, ob strani mi stoji družina. Sem res na najboljši poti, ne gre pa tako hitro. Tudi v težave se ne zapletam več,« je optimistično povedal Posavec, ki je bil nekoliko očitajoč do policistov, zaradi katerih se je že znašel v kazenskem pregonu, obravnavajo pa ga kot dilerja, čeprav so tudi pri hišnih preiskavah našli le kakšno tablico tablet, ki jih je imel zase.



»V Novem mestu so me novomeški narkomani dvakrat obtožili, a to je maslo kriminalistov, ki odvisniku položijo besede v usta v stilu, 'to ti je pa sigurno dal Račič'. Seveda narkoman pokima, potem pa se izkaže, da to ni res. Eden od odvisnikov je bil zato celo obsojen za krivo pričanje in dobil tri mesece zapora,« je še dodal in pojasnil, da mora pri sebi vedno imeti pomirjevala, sicer lahko dobi epileptični napad.



Račič je bil obsojen na pet mesecev zapora, oproščen pa je stroškov kazenskega postopka.