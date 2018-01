Pred novim letom so ostali brez službe

MURSKA SOBOTA – Pisali smo že, da so najmanj štirje delavci, menda gre za strojevodje Slovenskih železnic (SŽ), kradli gorivo na soboški železniški postaji. Policisti so že avgusta prejeli prijavo in ugotovili, da so očitki utemeljeni, ter podali kazensko ovadbo, zdaj pa je bila omenjena četverica najprej suspendirana, nato jim je vodstvo SŽ še izredno prekinilo pogodbo o zaposlitvi. Zoper vse štiri zaposlene so policisti spisali ovadbe zaradi utemeljenega suma storitve šestih kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. Grozi jim sojenje in do tri leta zaporne kazni, a delavci, ki so ostali brez službe, so začeli krivdo za svojo neumnost iskati drugje. Tako so se pred dnevi protestno odpravili na soboško železniško postajo, kjer so iskali svojo pravico, saj jih je odločitev vodilnih na SŽ, da jih odpustijo iz službe, zelo razburila. Postajo so zato polepili s plakati, na katerih je med drugim pisalo, da so s tem, ko so jih odpustili, uničili štiri družine. Na Policijski upravi Murska Sobota so nam potrdili, da so prijeli prijavo o sumljivih plakatih na soboški železniški postaji in da preiskava poteka.

Spomnimo, osumljenci so ukradli od 30 do 40 litrov goriva, v enem primeru nekaj več kot 100 litrov. Natočili so ga v svoje osebne avtomobile ali plastične posode za gorivo ter odpeljali v neznano in najverjetneje preprodali. Po neuradnih podatkih naj bi posamezniki namreč že dolgo prodajali dizelsko gorivo po ceni 0,50 evra za liter, kar se je nekaterim kupcem zdelo sumljivo, zato so poklicali policijo.

Na PU Murska Sobota so sicer še vedno dokaj skopi z informacijami, na SŽ pa so potrdili, da so se pri reševanju primera ravnali po določilih delovnopravne zakonodaje, ki to področje ureja. Najslabše se po prekinitvi pogodbe o zaposlitvi piše enemu izmed osumljencev, ki se je ravno odpravljal v pokoj, zdaj pa bo najverjetneje ostal brez odpravnine, ki na SŽ znaša kar 12 plač v tekočem letu. A ne gre prezreti, da primer iz Murske Sobote ni edina tovrstna kraja v državnem podjetju SŽ. Pred časom so se namreč s podobno situacijo srečali v Kopru, kjer so se dolgoprstneži, zaposleni pri SŽ, polastili dragocenega tovora v skupni vrednosti približno 40.000 evrov. Pri podvigu so zalotili štiri delavce premikače, zaposlene na koprski tovorni postaji Sermin. Ti so z vagonov kradli tudi druge dragocene predmete, dva sta podobno krajo izvedla že pred petimi leti ter bila zanjo tudi pravnomočno obsojena. V zabojnike na vlakih naj bi vlamljali kar dva meseca, preden jih je očividec zalotil in obvestil policijo.