Pred mejnim prehodom Gruškovje sta trčila

PODLEHNIK – V sredo ob 11.10 sta na cesti pred mejnim prehodom Gruškovje trčili osebni vozili.

Gasilci PGD Ptuj in Podlehnik so odklopili akumulatorja in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.

V nesreči so se poškodovali dva otroka in sopotnica.

Reševalci nujne medicinske pomoči s Ptuja so jih oskrbeli na kraju in jih nato prepeljali v ptujsko bolnišnico.