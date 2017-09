Pred hišo našli poškodovanega moškega

BLEJSKA DOBRAVA – V ponedeljek zvečer okoli 21.30 je bil na Blejski Dobravi najden moški, ki je poškodovan ležal na dovozu pred stanovanjsko hišo. Moškega, ki je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo, so našli svojci.

»Ugotovljene okoliščine dogodka in telesne poškodbe pri poškodovancu so značilne za prometno nesrečo, na kraju dogodka pa je bilo takrat opaženo tudi eno vozilo. Zato policisti pozivajo voznika, ki je bil takrat na tem kraju, naj zaradi razjasnitve okoliščin dogodka pokliče na intervencijsko številko 113 in se zglasi na najbližji policijski postaji. Za informacije prosimo tudi priče, ki naj policiji sporočijo podatke o vozilih, ki so jih v tistem času opazile na Blejski Dobravi,« prosijo policisti PU Kranj.