Pred Cityjem 24-krat zabodena umrla v hudih bolečinah

CELJE – Na sojenju Zvonetu Laubiču, ki je obtožen umora svoje nekdanje 33-letne partnerice iz nizkotnih razlogov na avtobusni postaji ob trgovskem središču v Celju aprila lani, je danes pričala specialistka sodne medicine Simona Šramek-Zatler. Dejala je, da je Laubič svojo partnerico 24-krat zabodel z nožem, pri čemer ji je povzročil pet večjih ureznin.

Usodna poškodba vratu

Po opravljeni obdukciji je Šramek-Zatlerjeva ugotovila, da je oškodovanka umrla zaradi krvavitve iz vbodne rane na levi strani vratu, saj ji je Laubič z nožem poškodoval vratno arterijo. Dejala je tudi, da je umrla v hudih bolečinah zaradi številnih vbodnih ran, smrt pa je nastopila v nekaj minutah. Po njeni oceni glede na številne vbodne razne žrtev ni imela možnosti za preživetje.

Klinični psiholog Bojan Zalar je Laubiča označil za nervozno in nepotrpežljivo osebo. Kot je dejal, je pri Laubiču ugotovil tudi jezo in zmedenost. »Občasno se počuti neuporabnega in nemočnega, ko je treba sprejemati pomembne odločitve. Z neznanci težko navezuje stike, je pa tudi čustveno neuravnovešen in je občutljiv za socialno dogajanje,« meni Zalar.

Napadel po sestanku

Po Zalarjevem mnenju je bil umor posledica več dejavnikov, motivacija za umor pa je bila zavrnjenost s strani partnerice. Dodal je še, da so Laubiču zadeve ušle izpod nadzora in da do umora sploh ne bi smelo priti. Sojenje se bo nadaljevalo predvidoma 10. oktobra z zaslišanjem izvedenca za telekomunikacije.

Do tragičnega dogodka je prišlo, ko sta nekdanja partnerja zapuščala trgovsko središče, kjer sta se sestala zaradi urejanja stikov z njunim mladoletnim otrokom. Pri izhodu iz trgovskega centra sta se začela prepirati, Laubič pa je stopil do svojega avtomobila in iz njega vzel preklopni nož, s katerim je žrtev večkrat zabodel.

Prizorišče tragedije pred celjskim City Centrom.