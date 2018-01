Pred avtocestnim priključkom trčili štirje

LJUBLJANA – V torek ob 7.06 so na cesti Tacen–Ljubljana, pred avtocestnim priključkom Šmartno, občina Ljubljana, trčila štiri osebna vozila.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, počistili posledice trčenja in nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Ljubljane so eno poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Na kraju so bili tudi policisti, je poročala uprava za zaščito in reševanje.