Prebudila sta ga in okradla

LJUBLJANA –V ponedeljek okoli 2.45 so policiste obvestili o drzni tatvini na počivališču Cikava.

Po do zdaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da sta neznana moška prišla do oškodovančevega vozila, v katerem je spal. Zbudila sta ga s trkanjem na okno in nato ogovorila. Eden od njiju je preusmeril njegovo pozornost, medtem pa je drugi izkoristil njegovo nepazljivost in iz vozila odtujil torbico z vsebino.

Z dejanjem sta državljana Albanije oškodovala za približno 1000 evrov.