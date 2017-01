Prebudil jo je ogenj na strehi

IDRIJSKI LOG – V četrtek ob 00.14 so policiste obvestili, da gori streha ene od stanovanjskih hiš v naselju Idrijski Log, občina Idrija.

Stanovalko je okoli polnoči med počitkom prebudil hrup na podstrešju, nato pa je ugotovila vzrok: gorela je streha.

Na kraj so bili napoteni gasilci, ki so ogenj pogasili. Pri gašenju je sodelovalo kar 50 gasilcev iz več različnih prostovoljnih gasilskih društev (PGD Idrija, PGD Črni Vrh, PGD Godovič in PGD Spodnja Idrija).

Poškodoval se ni nihče, je pa ogenj uničil različne kmetijske stroje in druge dele hiše.

Materialna škoda je velika, policija pa okoliščine požara še preiskuje.