Preblizu roba: škode za 10 tisočakov

MURSKA SOBOTA – V nedeljo so policisti v Pomurju obravnavali dve prometni nesreči, dve kaznivi dejanji, dve kršitvi javnega reda in miru, štiri primere povoženja divjadi in zasegli osebni avtomobil.



V večernih urah so bili obveščeni o prometni nesreči zunaj naselja Bogojina, kjer je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljal na desno bankino in nato v obcestni jarek, kjer se je vozilo prevrnilo.

Na vozilu je nastalo za deset tisočakov materialne škode.

Voznik se je lažje poškodoval in je ostal na zdravljenju v bolnišnici.